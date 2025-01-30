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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Вайпан-Ло о падении на тренировке: «Это было довольно страшно. Но все обошлось, и для меня было важно вернуться на лед»

Вайпан-Ло выступает в парном катании за Великобританию с Люком Дигби. На тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы она упала с высокой поддержки.

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