Врач Лобан: увлажнение воздуха избавит от синдрома сухого глаза

ЭЛ

Эвелина Лукьянова

Про монитор вообще не знала что угол наклона важен, буду значит перенастраивать. А про капли на гиалуронке знаю, я как раз такие и капаю (Хиломакс) чисто случайно купила их в аптеке и теперь никуда без них. Плюс омега-3 пью, врач тоже советовала. Вообще при сухости должен быть комплексный подход, чтобы толк был, уже проверено