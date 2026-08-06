Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

Врач Лобан: увлажнение воздуха избавит от синдрома сухого глаза

Врач Лобан: увлажнение воздуха избавит от синдрома сухого глаза

Синдром сухого глаза является одной из самых популярных офтальмологических патологий, этому способствуют широкое внедрение цифровых экранов во всех сферах жизни, использование контактных линз, применение медикаментозных препаратов, особенности окружающей среды и другие факторы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЭЛ
Эвелина Лукьянова
Про монитор вообще не знала что угол наклона важен, буду значит перенастраивать. А про капли на гиалуронке знаю, я как раз такие и капаю (Хиломакс) чисто случайно купила их в аптеке и теперь никуда без них. Плюс омега-3 пью, врач тоже советовала. Вообще при сухости должен быть комплексный подход, чтобы толк был, уже проверено
Ответить
1 м.