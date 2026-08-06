Синдром сухого глаза является одной из самых популярных офтальмологических патологий, этому способствуют широкое внедрение цифровых экранов во всех сферах жизни, использование контактных линз, применение медикаментозных препаратов, особенности окружающей среды и другие факторы.
Врач Лобан: увлажнение воздуха избавит от синдрома сухого глаза
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЭЛ
Эвелина Лукьянова
Про монитор вообще не знала что угол наклона важен, буду значит перенастраивать. А про капли на гиалуронке знаю, я как раз такие и капаю (Хиломакс) чисто случайно купила их в аптеке и теперь никуда без них. Плюс омега-3 пью, врач тоже советовала. Вообще при сухости должен быть комплексный подход, чтобы толк был, уже проверено
Ответить
1 м.
Свежие комментарии