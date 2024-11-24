Басманный суд наложил арест на активы семьи экс-зампреда полиции Махачкалы

Басманский районный суд принял решение об аресте значительной части собственности семьи бывшего заместителя начальника транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева, о чем информирует ТАСС со ссылкой на официальные судебные акты.
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