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Мобилизация: последние новости 12 октября 2023 о частичной мобилизации в России

Мобилизация: последние новости 12 октября 2023 о частичной мобилизации в России

Сергей Шойгу выступил с обращением к россиянам, в котором опроверг слухи о новой волне мобилизации Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выступил с обращением к россиянам, в котором опроверг слухи о новой волне мобилизации.

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