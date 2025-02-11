Воевавший в ВСУ бывший донецкий журналист Станислав Асеев, ранее осужденный в ДНР по обвинению в шпионаже и выданный Киеву по обмену, признался, что уже даже не представляет такого, чтобы Донецк стал украинским.
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