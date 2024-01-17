Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад со снарядами ВСУ на правом берегу Днепра

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что отряд артиллеристов ДВД группы «Днепр» ликвидировал складской комплекс, который применялся нацистами ВСУ для хранения снарядов.
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