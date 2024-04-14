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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт − о выступлении Холлоуэя: «Его бой с Гейджи отражает суть пояса BMF»

«Этот чертов Холлоуэй ходит, хотя у него огромная 3D-шишка на ноге. Сегодняшний бой в полной степени отражает смысл титула BMF.

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