Блогер Юрий Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ

34-летний ютубер признался, что у него есть мексиканское гражданство, а сам он живет в Сербии, где "кайфово и балдеж" Блогер Юрий Хованский в интервью YouTube-каналу "Вписка" заявил, что хочет отказаться от российского гражданства.
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