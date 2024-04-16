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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Блогер Юрий Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ

Блогер Юрий Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ

34-летний ютубер признался, что у него есть мексиканское гражданство, а сам он живет в Сербии, где "кайфово и балдеж" Блогер Юрий Хованский в интервью YouTube-каналу "Вписка" заявил, что хочет отказаться от российского гражданства.

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