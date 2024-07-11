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Более 400 человек прошли курсы подготовки операторов БПЛА

Более 400 человек прошли курсы подготовки операторов БПЛА

Полномочный представитель президента, врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев вручил сертификаты об успешном прохождении курсов подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба партии.

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