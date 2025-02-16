Нетаньяху: Израиль и США согласны, что Иран не должен иметь ядерное оружие

Израиль и Соединенные Штаты согласны, что Исламская Республика Иран не должна иметь ядерное оружие. Соответствующее заявление на пресс-конференции с руководителем американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио сделал глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, информирует ТАСС.
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