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Нетаньяху: Израиль и США согласны, что Иран не должен иметь ядерное оружие

Нетаньяху: Израиль и США согласны, что Иран не должен иметь ядерное оружие

Израиль и Соединенные Штаты согласны, что Исламская Республика Иран не должна иметь ядерное оружие. Соответствующее заявление на пресс-конференции с руководителем американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио сделал глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, информирует ТАСС.

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Комментарии
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Eduard
А жид Нетаньяху разве не в розыске Интерпола за преступление против Человечества?
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23 час.
Eduard
Иран имеет право себя защищать как и все!
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23 час.
Татьяна Кибишева
Нетаньяху - Зеленский номер два?
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23 час.
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