Нетаньяху: Израиль и США согласны, что Иран не должен иметь ядерное оружие

Израиль и Соединенные Штаты согласны, что Исламская Республика Иран не должна иметь ядерное оружие. Соответствующее заявление на пресс-конференции с руководителем американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио сделал глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, информирует ТАСС.