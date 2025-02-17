Органам внутренних дел на транспорте исполняется 106 лет

Органы внутренних дел на транспорте являются самостоятельным структурным подразделением МВД России. Сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок и безопасность граждан, борются с преступностью на объектах железнодорожного, воздушного, речного и морского транспорта.
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