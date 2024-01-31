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Мигрантов выгнали, а урожай растёт: Примеру Амурской области последует вся Россия

Мигрантов выгнали, а урожай растёт: Примеру Амурской области последует вся Россия

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Nikolay Gyngazov Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что пять лет назад в регионе запретили использование иностранной рабочей силы.

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Комментарии
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А Кудасов
Неужели наши руководители хотя бы с вопросом о целесообразности использования мигрантов начали слегка умнеть? Им бы поспешить с этим процессом, а то как бы народ их содержащий от призывов не перешёл к делу начав разборку и разгон именно с них.
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1 час.
Ирина Черных
Вы правы, а адептов завоза в Россию мигрантов от оправить на Колыму.
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1 час.
Евгений МакЛауд
Вопрос к некоему ввпутину, когда будет закрыта ВШЭ являющаяся главным гнездом продажной заразы на территории России??? Хотя у кого это спрашивается, у манагера на посту президента, либераста и дерьмократа.
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46 мин.

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