Мигрантов выгнали, а урожай растёт: Примеру Амурской области последует вся Россия

А Кудасов

Неужели наши руководители хотя бы с вопросом о целесообразности использования мигрантов начали слегка умнеть? Им бы поспешить с этим процессом, а то как бы народ их содержащий от призывов не перешёл к делу начав разборку и разгон именно с них.