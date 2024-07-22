Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Темнейший на глазах меняет геополитическую историю и расклады...

Темнейший на глазах меняет геополитическую историю и расклады...

Только тупой хохол думает, что сидя на трубе он будет шантажировать москаля! Только тупой гейропеец думает, что он может отказаться от дешевого газа в надежде, что эта русня сдохнет от голода.

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