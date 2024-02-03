Психотерапевт Суслов: жительница Ленобласти травилась от тела мужа трупным ядом

Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу, какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.
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