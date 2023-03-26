Россиян призвали к пиратству назло "проклятому Западу" и чтобы они там все обанкротились

Российские СМИ сообщают, что один из высших госчиновников РФ, а именно бывший президент РФ Дмитрий Медведев, призвал всех россиян заниматься в сети Интернет откровенным пиратством, чтобы нанести максимальный ущёрб правообладателям из западных стран.