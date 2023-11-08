«Сакраменто» отправил Филипа Петрушева в Лигу развития

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«Сакраменто» отправил форварда Филипа Петрушева в команду Лиги развития НБА «Стоктон Кингз». Петрушев стал игроком «Кингз» в результате крупной сделки с участием Джеймса Хардена.

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