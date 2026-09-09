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Царьград

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Минобороны: подразделения «Север» заняли село Озерное в Харьковской обл

Минобороны: подразделения «Север» заняли село Озерное в Харьковской обл

Подразделения «Север» установили контроль над селом Озерное в Харьковской области. По данным Минобороны, блокировано около двух тысяч солдат ВСУ в этом районе.

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