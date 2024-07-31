Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с РФ

Заместитель начальника главного-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры, так как средств для противостояния российской армии у нее нет, передает агентство ТАСС.
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