Leopold Is Back: Situational Awareness Rerunning Exact Same Trades Which Blew It Up A Month Ago A few days ago before it became public knowledge that the hilariously misnamed "hedge" fund Situational Awareness, run by a 24-year-old German ultra liberal who was fired by OpenAI, and then launched a new career investing like the most degenerate Korean momentum chaser blew up in explosive supernova fashion as a result of massive leverage in a handful of high beta momentum stocks like Sandisk, AMD and Bloom Energy, we warned that someone was blowing up - as indicated by the surge in Total Return Swap funding rates - and told our followers as much one week before the Leopold Aschenbrenner news hit.