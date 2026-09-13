Арно Хидирбегишвили: ЕС запрещает Грузии иметь связи с США

«Страны, стремящиеся вступить в Европейский союз, должны разорвать связи с движением MAGA («Make America Great Again» — «Сделаем Америку снова великой») президента США Дональда Трампа, чтобы получить возможность стать членами ЕС», — заявила на прошедшей неделе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
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