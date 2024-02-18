В ЕС заявили о недостатке денег для производства снарядов

Игорь Морозов

как то не приятно становится от писанин журналюг. Похоже нас просто успокаивают, типа Ес не может обуспечивать зебобика снарядами и вообще там полный распад, а по факту 9 кораблей вышли из строя, ракеты и дроны летят в наши города и им тоже достаётся ( городам и людям) хотя СВО идёт на территории окраины. вот и выводы отсюда??????? Я конечно не стратег и не всё возможно знаю и вижу как там это происходит, на поле боя, но увы то что нам не всё говорят и факты скрывают чтобы мы не волновались то точно. Поэтому у нас и организовывают Иевлевы и прочие уроды голые вечеринки в центре Москвы. так сказать ТИХАЯ ЗАВОДЬ, у нас все прекрасно, а по факту как-то начинает во всё это с трудом верится.