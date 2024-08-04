Более 10 тысяч крымчан остались без электричества из-за аварии

Саки. Сакский район. Из-за аварии в Крыму без электричества осталось более 10 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронки в своем ТГ-канале.
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