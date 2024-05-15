Актер Марк Стронг сыграет в предстоящем сериале “Пингвин” Как стало известн...

Актер Марк Стронг сыграет в предстоящем сериале “Пингвин”Как стало известно, британский актер Марк Стронг, известный своими ролями в таких фильмах как “Рок-н-рольщик”, “Пипец”, “Кингсман”, “Шазам”, “1917” и ряде других картин, присоединился к актерскому составу предстоящего сериала “Пингвин”.