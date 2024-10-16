Депутат Госдумы Барахоев ответил на обвинения в покушении на убийство Кадырова

Барахоев опроверг обвинения главы Чечни о попытках заказать его убийство.<strong>Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова о попытках заказать его убийство.
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