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Депутат Госдумы Барахоев ответил на обвинения в покушении на убийство Кадырова

Депутат Госдумы Барахоев ответил на обвинения в покушении на убийство Кадырова

Барахоев опроверг обвинения главы Чечни о попытках заказать его убийство.<strong>Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова о попытках заказать его убийство.

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