Скотт Беннетт заявил, что Иран может нанести мощный удар по израильским банкам

Иран планирует атаковать массированными обстрелами банки Израиля, сектор бизнеса и военные цели. Информацию об этом предоставил RT со ссылкой на бывшего офицера армии Соединенных Штатов Америки Скотта Беннетта.
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