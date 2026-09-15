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ИИ для всех: фонд Гейтсов инвестирует $1 млрд в доступ к технологиям

ИИ для всех: фонд Гейтсов инвестирует $1 млрд в доступ к технологиям

Фонд Билла и Мелинды Гейтс анонсировал выделение не менее $1 млрд на ближайшие два года — средства направят на расширение доступа к искусственному интеллекту и преодоление социального неравенства.

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