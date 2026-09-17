«Зенит» подписал американского форварда из Бундеслиги

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании 25-летнего американского форварда Криса Ледлума. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027 с возможностью продления по схеме «1+1», сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».
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