Сможет ли Илон Маск спасти США от банкротства

США сегодня столкнулись с реальной угрозой банкротства: государственные расходы уже превысили доходы, и, по мнению большинства аналитиков, если ситуация в обозримом будущем не изменится, то кризис неизбежен.
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