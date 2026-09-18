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ИА Регнум

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Филиппо: Макрон хочет добиться отмены выборов заявлениями об угрозе России

Французский лидер Эммануэль Макрон хочет добиться отмены выборов с помощью высказываний о якобы российской угрозе.

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