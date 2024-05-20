Михаил Башкуров: После успешного завершения контрактного срока солдаты имеют возможность получить государственное жильё, страховку, пенсию и многие другие привилегии

«Военная служба по контракту предоставляет отличные карьерные возможности для молодых людей. Во время службы солдаты на контракте могут повышать свои служебные звания, получать дополнительные навыки и участвовать в различных специализированных программах и проектах, что способствует их профессиональному росту.