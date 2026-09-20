Парламент Северной Осетии переизбрал Меняйло главой республики

Парламент Северной Осетии 20 сентября переизбрал Сергея Меняйло главой республики.Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло / Источник: © Сергей Булкин/ТАСС«За кандидатуру Сергея Ивановича Меняйло — 61 голос», — огласил итоги тайного голосования спикер парламента региона Таймураз Тускаев.
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