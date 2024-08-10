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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали обновлённую Деревню новичков Разработчики S...

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали обновлённую Деревню новичков Разработчики S...

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали обновлённую Деревню новичковРазработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из студии GSC Game World продолжают подогревать интерес с геймплейной демонстрации, которая состоится 12 августа.

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