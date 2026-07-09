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Daily Storm

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Песков: Закрытие неба над Украиной будет означать участие НАТО в конфликте

Песков: Закрытие неба над Украиной будет означать участие НАТО в конфликте

В Кремле назвали заявление Трампа о бесполетной зоне новым и напомнили, что именно против этого Россия проводит спецоперациюВозможное закрытие неба над Украиной будет означать прямое участие военных стран НАТО в конфликте, а именно против этого Россия и проводит специальную военную операцию.

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