Песков: Закрытие неба над Украиной будет означать участие НАТО в конфликте

В Кремле назвали заявление Трампа о бесполетной зоне новым и напомнили, что именно против этого Россия проводит спецоперациюВозможное закрытие неба над Украиной будет означать прямое участие военных стран НАТО в конфликте, а именно против этого Россия и проводит специальную военную операцию.