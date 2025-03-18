БлокнотРУ Франция «осмелела» вконец и теперь забирает подарки, сделанные США. Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от Вашингтона вернуть знаменитую Статую Свободы своей стране.
И не писай в мой горшок: Франция потребовала у США назад Статую Свободы
Комментарии
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СимАчка Пушистая
ну так-то статУй этот обшит медными листами, изготовленными на Нижнетагильских заводах, так шо пусть тетку отдают Франции, а нам, тагильчанам, медяху возвращают! Уж мы найдем куда ее оприходовать!
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17 час.
Леонид Руси
Да забирай... в течение пяти дней... Не успеешь... штраф в размере стоимости статуи...
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11 час.
Ilya Biryukov
Автор - придурок. Масоны, по его мнению - сатанисты. Идиот. Хотя бы погуглите, кто был масоном. Хотя бы в России. Я подскажу. Пушкин, Толстой, Грибоедов, Кутузов, Суворов, Пётр I, почти все архитекторы, Шагал, Гумилёв и многие другие. Это хоть вам аргумент или где? Что касается статУи, то если Франция требует вернуть подарок ей, то пусть вернут России материал, из которого она отлита: медь из Нижнего Тагила!
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1 час.
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