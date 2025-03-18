И не писай в мой горшок: Франция потребовала у США назад Статую Свободы

ну так-то статУй этот обшит медными листами, изготовленными на Нижнетагильских заводах, так шо пусть тетку отдают Франции, а нам, тагильчанам, медяху возвращают! Уж мы найдем куда ее оприходовать!

Ilya Biryukov

Автор - придурок. Масоны, по его мнению - сатанисты. Идиот. Хотя бы погуглите, кто был масоном. Хотя бы в России. Я подскажу. Пушкин, Толстой, Грибоедов, Кутузов, Суворов, Пётр I, почти все архитекторы, Шагал, Гумилёв и многие другие. Это хоть вам аргумент или где? Что касается статУи, то если Франция требует вернуть подарок ей, то пусть вернут России материал, из которого она отлита: медь из Нижнего Тагила!