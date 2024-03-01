В Республике Алтай обнаружена крупнейшая популяция вымирающего растения

Редкое растение — астрагал замечательный (astragalus admirabilus) — обнаружено на территории кластера «Сайлюгем» в урочище Баян-Чаган Республики Алтай, об этом сообщается на официальном сайте Национального сайлюгемского парка.
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