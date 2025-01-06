В Пермском крае перекроют дороги из-за всероссийских гонок

В селе Барда (Пермский край) 10 января стартует первый этап Чемпионата России по авторалли. Гонки будут проходить на обычных дорогах, поэтому на время соревнований их планируют перекрыть, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
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