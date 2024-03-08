В такой период,можно и по законам военного времени!

Валерий Дюков да давно пора ворачивать Смерш, и шпионов и мигрантов и власть контролировать.........

Сергей Парков "Ты с...ка Вася с..ка и предатель." Согласен со вторым утверждением. С первым категорически не согласен, Собаки не предают. Их могут передать, а они нет. Так что не оскорбляйте животных сравнением с предателем. Помните фильм "Рожденная революцией" - серия, когда началась война. Тут же, не отходя от места преступления акт высшей социальной защиты для предателей и убийц. И потенциальным иудам пыла поубавит.