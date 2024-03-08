И снова здравствуйте!! Не кажется ли вам, мои дорогие соотечественники, что к нам потихоньку возвращаются 90-е? Нет в том смысле, что либерда начала творить «демократию», а на улицах начинается беспредел.
В такой период,можно и по законам военного времени!
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Валерий Дюков
да давно пора ворачивать Смерш, и шпионов и мигрантов и власть контролировать.........
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10 час.
Сергей Парков
"Ты с...ка Вася с..ка и предатель." Согласен со вторым утверждением. С первым категорически не согласен, Собаки не предают. Их могут передать, а они нет. Так что не оскорбляйте животных сравнением с предателем. Помните фильм "Рожденная революцией" - серия, когда началась война. Тут же, не отходя от места преступления акт высшей социальной защиты для предателей и убийц. И потенциальным иудам пыла поубавит.
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9 час.
Галина Смирнова
Дошло наконец, за что так ненавидели Сталина? При нем люди тупо боялись быть пятой колонной. Как говорится, попробуй рискни. А это очень плохо - и для пятой колонны, и для её хозяев! Поэтому из 38 года очень грамотно сделали страшилку - чтоб теперь пятая колонна не пачкала памперс - а вдруг придут! а что тогда?
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8 час.
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