Василий Анохин поздравил смолян с Днём защиты детей

Сегодня, 1 июня, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей: Дорогие смоляне! Поздравляю вас с Международным днём защиты детей! Каждый из нас был ребёнком и чаще всего мы вспоминаем детские годы с улыбками, радостью и ностальгией.
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