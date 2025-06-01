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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравил смолян с Днём защиты детей

Василий Анохин поздравил смолян с Днём защиты детей

Сегодня, 1 июня, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей: Дорогие смоляне! Поздравляю вас с Международным днём защиты детей! Каждый из нас был ребёнком и чаще всего мы вспоминаем детские годы с улыбками, радостью и ностальгией.

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