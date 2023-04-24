Все санкционнее и санкционнее

Жаль, что у меня дома нет глобуса. Хотел проверить одно детское воспоминание насчет того, кто окажется ровно на другой стороне Земли, если ее макет просверлить насквозь? А если начать сверлить со стороны Америки? Есть предположение, основанное на кривизне длинного сверла, что там окажется Средняя Азия.
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