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Свежие комментарии

В России призвали проводить детские праздники с отечественными персонажами

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать в России список рекомендаций по организации детских праздников, включив туда обязательное присутствие актеров только в костюмах персонажей из отечественных мультфильмов.

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