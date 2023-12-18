В России призвали проводить детские праздники с отечественными персонажами

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать в России список рекомендаций по организации детских праздников, включив туда обязательное присутствие актеров только в костюмах персонажей из отечественных мультфильмов.
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