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Калуга-поиск

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В Калуге в ДТП погибли мужчина и женщина

В Калуге в ДТП погибли мужчина и женщина

3 апреля в Калуге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, в четверг в 14 часов 15 минут на 3 км северного обхода города Калуги водитель автомобиля Chevrolet Tracker врезался в грузовик КамАЗ, стоявший с края дороги за пределами полосы.

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