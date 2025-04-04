В Калуге в ДТП погибли мужчина и женщина

3 апреля в Калуге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, в четверг в 14 часов 15 минут на 3 км северного обхода города Калуги водитель автомобиля Chevrolet Tracker врезался в грузовик КамАЗ, стоявший с края дороги за пределами полосы.