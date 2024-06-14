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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Германия одержала свою крупнейшую победу в истории Евро. Перед стартом матча на счет 5:1 предлагался коэффициент 23.0

Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024 со счетом 5:1. Это крупнейшая победа немцев в истории чемпионатов Европы.

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