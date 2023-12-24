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Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем

Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем

Филипп Киркоров присутствовал на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки “Вечера на хуторе”. Певец был больше всего впечатлен героизмом фигуриста Романа Костомарова, который несмотря на перенесенные ампутации встал на коньки.

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