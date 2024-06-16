Министр финансов Австралии обещал поддержку малых банков и перенос кредитов

О пакете банковских реформ, которые помогут клиентам получить более выгодные ставки по своим ипотечным и сберегательным счетам, а также поддержит менее крупные региональные банки, рассказал министр финансов Австралии Джим Чалмерс 15 июня, сообщает телеканал Sky News Australia.
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