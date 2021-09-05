Хочется счастья. Сравнивая жизнь в Союзе и сейчас, последняя кажется дурным сном

Любопытно, однакоОбществоХочется счастья. Сравнивая жизнь в Союзе и сейчас, последняя кажется дурным сном РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Если не оглядываться назад, то вроде ничего особенного.Вернуться к статье576НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаСмешно. Опять раскачка ситуации в обществе. Нет, в Союзе не было изнурительной и каторжной работы, все ходили и пели. И свинарки и пастухи. И прямо сразу женились. Вытащит джигит девушку из свинарника и сразу в ЗАГС. А на другой день разводится ( Зощенко, Непридуманные рассказы), а она потом в общежитии с будильником спит и дитя растит. Зато, весело.ГМГеоргий МихалевМутанты так видят прошлое)))ГусЕна" мутанты":)))ГМГеоргий МихалевАга, безвозвратный результат коммуноидной селекции.)))Олег СамойловСовковым мутантам бутылка беленькой водички с булочкой - щьщясьтьтя! (См. фотку выше,где парочка на арматуре сидит и балдеет!)ГМГеоргий МихалевА бутылочка за 3.62 и рукав, огромное счастье.)))Олег Самойлов3.62 - это уже гораздо позднее! Я помню по 2.87!ГМГеоргий МихалевСкинулись трое и послали одного за барматухой. Приносит огняк и три конфетки. Разливают и пьют. Вдруг один спрашивает: - почем брал, - по рубль две, - ну надо же, а пьется, как по рубль четыре.Скиф ТуранОчередная пиндосовская залипуха! Неужели может быть счастье в стране, если "людоедские" традиции были даже в руководстве страной? _________________________________________________________________________ Читаем краткий курс КПСС - КРАТКАЯ ИСТОРИЯ. Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал (1936). Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937). Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938). После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953). Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем вс(1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым (1957). Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82). Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что я партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит. Тут–то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем. Вы ознакомились с кратким курсом истории КПСС.ГусЕнаТочно.:)Алексей Сафронов👏👏👏Скиф ТуранРазделение на бедных и богатых, в СССР, было не меньше, чем в России до 1917 года. 5-10% граждан в СССР жили действительно очень хорошо. В отличие от остального народа, у этой небольшой группы были и просторные квартиры, и питание из спецмагазинов, и дачи (часто напоминающие дворцы), и возможность поехать за границу.Скиф ТуранВсе басни о шикарной и сытой жизни в СССР — происходят из номенклатурной среды. Советская номенклатура действительно жила как при коммунизме — им была назначена высокая зарплата, давались просторные квартиры (часто с прислугой) в хороших районах городов, им был доступен практически беспрепятственный выезд за границу, были доступны спецмагазины с широким ассортиментом импортных товаров — в таких магазинах номенклатурщики отоваривались по так называемым «чекам внешпосылторга», которые обычным советским гражданам не были доступны.БагираПравильно, В СССР было два СССР. Один для партноменклатуры, где в магазинах всё было, свои больницы, санатории, даже свои колхозы и спеццеха на мясокомбинатах , также свои внутренние деньги ну и так далее. Второй СССР - для простого народа, где был тотальный дефицит, бесконечные очереди за всем, а очереди за хрущевками были длиной во всю жизнь или если повезет к 50 годам.. И да, восторженные оды СССР поют бывшая партноменклатура, в надежде вернуть свои привилегии и спецраспределители, а до народа им дела нет.ГусЕнаА еще те, кто рыбку ловил в мутной воде: ломакин -семья спекулянтов, Евтеев-крыса конторская, Вова Сергеев золотишко мыл...Вот оне теперь очень за Союз топят:)))БагираЕвтеев, недоучка, был электриком на заводе и лампочки там тырил. Видимо кончилось наворованное - вот и бесится. Ну до чего отвратное существо - и не выскажешь. Рожа страшней атомной войны и глуп как пробка..😄😄😄ЭМИЛЬ ВАТМДеньги были одни, а в остальном я согласенОлег СамойловНееее! Деньги были РАЗНЫЕ! Для партноменклатуры одни, для простого народа - ДРУГИЕ! Для партшаманов - было на эти бумажки ВСЁ, что ни пожелают, а для простого народа - очереди и "по полкила в руки, што п все хватила!"VGVasily GolovСССР для меня.Детство-война.Школа за 7 км в городе-областном центре.За 8-10 и два курса института платили родители. Не был в пионерлагере,не было тетрадей и учебников.Или один на 5-6 чел. После института распределение.Новосибирск и квартирантом в частном доме.Потом перераспределился.Снова НИИ.Работа можно сказать для души.Разработка новой продукции.Зарплата отличная по тем временам.Молодому специалисту 1200 руб + премии.На пенсию ушел с 399 руб37 коп. средняя.Теперь знаю,что из себя представляет РЛС Воронеж и как бегает диаграмма направленности вбок и вверх. Потом помотался по СССР.Налетал более 2 млн км.Летал на Ан-2,Ан-15,Ан-10,Ту-104,Ту-154,Ли-2,Ту-134,Як-40,Ил-18,Ил-62.В институте дважды практика.Одни раз в НИИ,другой на серийном заводе.Освоили профессии.Испытателя,радиомантажника,настройщика автоматов.Диплом писал в ОКБ,где разрабатывались РЛС управления боем.В диапазоне длин волн 2 и 4 мм.ЭМИЛЬ ВАТМ", а вот будущее у России очень давно не было таким неопределённым.", ____________________________________________________________________________ , Да, никогда, тогда, при совке, всё было конкретно и определённо, все знали, что когда развитой социализьме придёт кирдык, опять вернётся капитализм, а сейчас, хрен его знает, что будет, ну я воооще тащусьЭМИЛЬ ВАТМСССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача. СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса. СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово сосед приобретает особый смысл. СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии. СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе. СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. СССР - это постоянно враньё, серость и забитость. СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности. СССР - это повсеместный блат и вымогательства. СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства. СССР - это уравниловка. СССР - это отсутствие предметов личной гигиены. СССР - это убожество быта. СССР - это страх, чувство бессмысленности и абсурдности происходящего. СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой. СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки. СССР - это постоянный страх перед войной. СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных". СССР - это подозрение ко всем кто выделяется. СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь. СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание. СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу. СССР - это графа национальность. СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность. СССР - это ненависть к уму и любовь к станку. СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни. СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём. СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой. СССР - это когда цель оправдывает средства. СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, доски почёта, доски позора - огромные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей. И ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. И Главное, суть. СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. Человеконенавистнический режим, которому сегодня ставят памятники. я работаю инженером, и моё желание жить в свободной стране, и быть в ней не совковым быдлом, которое должно отстаивать в километровых очередях за элементарными вещами, и смотреть как шикарно живут завслад, дюректормагазин, тувуровед, барыги и спекулянты, и сросшиеся с ними властные дяди, которым они отстёгивают от своих спекулятивных барышей за крышевание, а быть гражданином, а не холопом, ждущим бесплатной халявы, холопом, который для выезда за границу должен пройти унизительную коммиссию из трёх долбоёбов, который валюты при выезде за границу получает сколько положено, столько, чтобы хватило на чашечку кофе и десяток шариковых ручек для презентов, холопом, который прибыв за границу, если отпустят, должен ходить только группой в цать человек в сопровождении кгбешника, холопом, который должен лизать жопу властям за “самую лучшую и самую справедливую”, идеологию, а если не нравится, то ты враг и диссидент, и даже твоим друзьям с тобой лучше не здороваться, увы, этот лохотрон, как и любая финансовая пирамида, призывающая терпеть временные трудности, ради грядущего торжества коммунизма, должен был когданибудь рухнуть, что и произошло, чему я очень радАлександр НестеровВрешь ты все...написал много и все говно в твоей писанине!!!ЭМИЛЬ ВАТМСам ты говна кусок, как я заметилОлег СамойловПальчиком покажи, ЧТО есть вранье!Александр НестеровДа коммуналки строились после войны,но тогда стоял вопрос о том чтобы люди не жили в подвалах и землянках и надо было заново отстроить всю европейскую часть России... а при Брежневе в новые квартиры въехало 165 млн. чел.Графа национальность...а что в этом плохого...сейчас в думе поставлен вопрос о возвращении графы в паспорт....Отсутствие личной гигены - просто пиздежь и так можно по каждому пункту...VGVasily GolovЧто имеем под определенностью? Сытую жизнь или развитие России. не берите сытую жизнь и безделие в части развития России. Пока мы хотим сытой жизни.Какое может быть развитие,если многое импортируем. Вокруг нас только импорт и на нас одет он же. Какое развитие,если нет своего.Но есть масса ученых,дипломированных специалистов,но своего не видно.От трусов до самолета.Про Гулаг.Давно искали разработчика взрывателя снарядов зенитных.Он устанавливался при выстреле по самолетам.Он весил более 15 кг.Упадет после промаха на голову или дом.Разнесет дом. Он был заключенным в шарашке.Там и разработали этот взрыватель. Такого снабжения он не видел. Все испытания только натурные.Стреляли из зениток. Перегрузка в 40000g.Должен выдержать. До 1974г так и испытывали стрельбой.Болванку находили и проверяли работоспособность.Позже изобрели новый. В каком то НИИ.ЭМИЛЬ ВАТМРимский принцип звучит «хлеба и зрелищ», и если с хлебом у нас ситуация в общем и целом наладилась, то вот со зрелищами у нас и правда большие проблемы. Мы не видим — свершений, хотя они есть. В стране реализуются проекты, масштаба которых не знал даже СССР, но они проходят в тени ток-шоу, с совершенно бредовым контентом: Строительство «Ямал СПГ» — грандиозная стройка, которую невозможно сравнить вероятно ни с чем, что строилось в постсталинский период, прошла практически незамеченной. Строительству единовременно трех крупнейших газопроводов: «Северный поток — 2», «Южный поток», «Сила Сибири» совокупным объемов 120 млн. кубометров в год уделяется меньше внимания, чем долбанутому «Дому-2». Выход России на новый технологический уровень в части вооружений, где мы всей страной стоим и будем стоять лет 10 в гордом одиночестве, сведено к скромной новостной ленте, совершенно не соответствующей масштабу события. Абсолютное и совершенное лидерство «Росатома» в строительстве АЭС неизвестно 80% населения. Чуть лучше дело обстоит с сельским хозяйством, но даже о нем множество деталей неизвестно, как то, что мы вышли на 100% обеспечение мясом всех видов, кроме говядины. Что мы стали экспортировать сельхозтехнику в Европу и Америку, и в иные страны мира. Мы впервые со времен СССР построили новый космодром, разработали новый тип ракет, и стали одной из трех стран мира, имеющих собственную спутниковую группировку геопозиционирования — Глонасс. Мы единственная страна мира — обладающая ледокольным флотом, в том числе атомным, которого нет ни у кого в мире. Мы забыли об очередях в детские сады, и забыли про ямы на федеральных трассах. Мы впервые со времен СССР радикально обновляем парк железнодорожных вагонов. Мы создали систему государственной коммуникации «Госуслуги», аналогов которой нет в 90% странах мира. И, главное! И этот список можно продолжать и продолжать. Все эти вещи создаем мы — народ России. В итоге складывается абсурдная ситуация, когда с одной стороны МЫ вращаем мир, а с другой МЫ же ноем о том, что у нас тут «разруха», «нищета» и «все пропало»? — Мы строим жилой фонд такими объемами, что едешь по улицам и удивляешься, кому они (застройщики) будут все это продавать в якобы нищей и бедной стране, а они все продают и продают, а «нищие и бедные» все покупают и покупают. — Толпы «оборванцев» десятками миллионов ездят отдыхать за границу и выносят торговые центры под ноль. — И да, затертый шаблон, у кого не спроси все плохо, а машину припарковать негде. — Бедные пенсионеры вышли в своем большинстве на пенсии порядка 14 000 рублей, в годы, в которые мы жили при «разорванной в клочья экономике»… и ведь все выше перечисленное — это не фантастический роман и не сказка венского леса, это факт — это сделано. Сделано — НАМИ! Однако! над страной и особенно в социальных сетях стоит глобальный плачь Ярославны, о том, как нам всем хреново, о том, что «коррупция», «воровство» и «предательство» на каждом шагу., _______________________________________________________________________ , Это часть статьи, которую я скачал недавно, и с которой полностью согласен, так говоришь, что нет ничего своего??, ну и дурак же ты, что я хочу сказатьЭМИЛЬ ВАТМ" До 1974г так и испытывали стрельбой.Болванку находили и проверяли работоспособность.Позже изобрели новый. В каком то НИИ.", _______________________________________________________________________ , А, примерно, двадцать тысяч лет назад, испытывали каменный топор, если удасться завалить мамонта, то инструмент качественный, так и испытывали, на сколько я помнюБорис НиколаевичВот вам отличный ответ на ваш комментарий на счёт нынешних свершений: temydnya.mirtesen.ru/blog/43787603639/Pochemu-narod-hochet-v-Sovetskiy-Soyuz-kogda-vokrug-stolko-dosti?utm_referrer=mirtesen.ruАлексей Сафронов👏👏👏ГусЕнаУ Китая " все свое" и в гробу экология. А это нынче тоже ресурсАлександрА народ точно хочет в СССР? А в какой? СССР разным был.Мои мама с бабушкой очень уважали сталинский СССР.А брежневский им ни разу не нравился.Да и мне брежневский СССР не шибко по душе.Сейчас явно лучше.Людмила СчастливцеваКак то мы не имеем зрерищь, каждый день и не по одному, почти по всем каналам, ТОЛЬКО , ЧТОБ НЕ ДУМАЛИ.николай николаевичХорошая цитата: ".....Когда нам сегодня рассказывают об увеличении добычи газа, угля и нефти, то люди знают, что это не остановит роста тарифов на газ и цен на бензин. Мы знаем, чтоб прибыль получат владельцы корпораций, их семьи, их прислуга. Вот такая у нас сегодня #политика......" Скажи, что это не так.Олег СамойловДа ты чО? А простому гражданину - херушки?Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)https://www.youtube.com/watch?v=3EXC5RYHdYAИИринаСмотришь на фотографии -счастливые ,беззаботные лица советских людей , а враги коммунистов ,захватившие СССР ,и обогатившиеся за счет ограбления страны и народа ,доказали на своем примере ,что "не в деньгах счастье ". Они что при СССР были озлобленные ,агрессивные ,что после захвата и ограбления ими СССР и советского народа ,такими же и остались .ЭМИЛЬ ВАТМДва примера для сравнения : 1) советский союз 160 миллионов население, одна шестая часть суши, 40 % мировых природных ресурсов, 2) Япония 160 миллионов населения, одна пятитысячная часть суши, 0 % мировых природных ресурсов, после войны страна обнищала и переживала последствия двух тяжёлых ядерных бомбардировок, далее результат : Япония не имея ничего в рекордно короткий срок заняла первое место в мире в области электроники и третье в области промышленности после империалиста США и миллиардного Китая, а "мудрейшее" руководство ссср, имея всё, устроило для своих граждан нищенское существование с глобальным дефицитом всего кроме хлеба, но с обещаниями скорого торжества коммунизма, и, в результате, имея полную власть, развалило страну, это, опятьтакиже, для дебилов я напоминаюVGVasily GolovНам бы менталитет японца. Есть должность смотрящий в окно.Старшее поколение в привелигированном положении.Старший будет получать больше младшего. Старшее поколение не обучается передовым технологиям.В IT секторе старший обслуживает младших,но продвинутых.Он варит и разносит им кофе или чай.Он приносит из буфета перекус. Но по традиции он получает больше средней зарплаты.Есть анекдот на тему японскую.На заводе труба.Меняли директором. не помогло.Решили пригласить японца.Он месяц ничего не делал,наблюдал.Потом прекратил производство,но зарплату платил. Как так?Он объяснил,что брак гнать дороже зарплат.ИИринаХа ,вот трусливая сущность врагов СССР и советского народа . Когда пишешь о ВАС ,вы сразу трусливо :переводите стрелки " на других ,потому что признаете ,что все вы преступники ,тупые ,никчемные паразиты ,враги своей страны и народа .Алексей СафроновИ на этот раз Ирина права, вспоминая про свой "счастливый" коммунизм. Жаль лишь в ту пору счастливую😭АлександрСлюной не захлебнись,бесноватая.николай николаевичА на каком месте сейчас богатая Россия по производству "электроники" , какой славилась Япония при "мудрейшем" руководстве ссср ???николай николаевичСаша не хами женщине. Друзья-знакомые прочитают -дружить перестанут..Олег СамойловНасчет населения ты немного ошибся, дружище! СССР по населению НЕ 160 миллионов, а всего 285! Это немного поболее будет! А во всем остальном - ПРАВ на 1111%!Олег СамойловРоссийской военной электронике в мире равного НИЧЕГО НЕТ! Это так, в качестве справочки небольшой. Дойдет срок и до электроники общего пользования.ЭМИЛЬ ВАТМЭти совковые ворюги воровать начали только придя к власти, эти выродки отменили царские деньги, о том, что у рабочих других денег небыло, они "не подумали", таким образом, начали свою власть с ограбления собственного народа, кстати, у тех, кто хранил сбережения в царских золотых червонцах, которые, в отличие от бумажек, имели цену, приходили с обыском и эти деньги конфистковывали, далее, потом, принуждение к покупке облигаций государственного займа, на которые во время войны уходило около трёх четвертей дохода, облигации обещали погасить в течении двадцати лет, потом этот срок продлили ещё на двадцать лет, а потом вообще решили эти деньги не возвращать, далее, грабительская денежная реформа, 1947 года, потом опять облигации с принуждением к их покупке, потом другая денежная реформа, 1961 года, когда деньги меняли десять к одному, потом опять облигации, заведомо пустые бумажки, за которые вымогали деньги, и в завершение этого воровского фашистского режима, так сказать, "на добрую"память, павловская реформа, это когда отменили пятидесятирублёвые и сторублёвые купюры, когда пенсионеры теряли сознание в очередях в сберкассах, чтобы обменять свои кровные, и всёравно, меняли только определённую сумму, остальное, это воровское совковое государство воровало, это специально для дебилов, ну совсем полных, я напоминаюЛариса Сергеевнада по себе то не судите. Воровали, сидите молча, что уж так палитсяSSergДа, ВАТМанам в СССР конкретно не везло. Вот только вспомни еще про обмен 1000 к одному в 1995 м при облизанными тобой демократами. Ты то конкретно бабки успел в валюту перевести? Раз так тут обижаешься на СССР.ГусЕнаА Геям тем более....АлександрВ 1995 не было никакого обмена.Была деноминация в 1998 году с постепенной заменой купюр по мере обращения.Купюры даже внешне не поменялись,только три нуля исчезли,как и на ценниках в магазинах и обменных пунктах.Поздравляю,господин соврамши.МОморяк океанскийодновременно с деноминацией в 1998 году, рубль обесценился в 4 раза по отношению к доллару и ко всем импортным товарам, а своих к этому времени почти не осталось!АлександрТак это после дефолта.А вот цены поднялись гораздо меньше,чем в 4 раза.Алексей СафроновОчередное пустобольство! Кто же будет оспаривать, что быть "здоровым и богатым лучше чем бедным и больным"?🤓... На самом деле, если оборачиваться назад, а особенно в преклонном возрасте, то жизнь кажется лучше... Естественно и, при чём тут советское детство или иное?!Олег СамойловВерно! В годы СССР и хуй стоял, и девки были мооже! А на нынешнюю однокласснцу разве что рука поднимется цветочек подарить!Дядя Саша PolichekВсе что исполнено аФтором - не есть суть происходящего. Я обратно в СССР - не хотел бы. Правда исключительно из-за КПСС, со всеми вытекающими.Людмила СчастливцеваМожет у меня и преклонный возраст, ( но многие говорят я современная тетка ) но я помню свое детство, я всегда ездила в лагеря и там было во всяком случае отлично, дружба, новые друзья, потом взрослая я могла ездить на курорт с 3 детьми по путевке бес платно, моих детей отправляли за границу на каникулы , они хорошо учились, в одном я согласна, что было какое то давление, искаженная информация, но сейчас все это еще сильнее, я вижу по своим внукам, им ни чего не интересно, они как роботы и ими в будущем управлять очень просто будет, а это и надо верхушке власти. и кароно выдуман и под него многие болезни проходят, да и все остальное.Комментировать
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