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Больше ракет: Президент Латвии увидел "плюс" в эскалации конфликта на Украине

Больше ракет: Президент Латвии увидел "плюс" в эскалации конфликта на Украине

В Латвии выступили с идеей отменить все ограничения на применения Украиной западного оружия. По мнению президента Эдгарса Ринкевичса, в снятии всех запретов есть несомненный "плюс".

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