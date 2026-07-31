Не эгоистичный ген: большое интервью с академиком Сергеем Куцевым

О том, как в России уже сегодня умеют редактировать геном и лечить спинальную мышечную атрофию одним уколом, а в обозримом будущем могут научиться даже «отключать» синдром Дауна рассказал директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.
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