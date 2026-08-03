Рекордно малые запасы газа в Европе грозят ей срывом отопительного сезона Уровень заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ) в странах ЕС достиг к началу этого мес.
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Рекордно малые запасы газа в Европе грозят ей срывом отопительного сезона Уровень заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ) в странах ЕС достиг к началу этого мес.
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