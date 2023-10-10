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Группа «Центр» ВКС РФ атаковала автомобильный мост в ДНР

Группа «Центр» ВКС РФ атаковала автомобильный мост в ДНР

Удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении нанесла тактическая авиагруппа ВКС России, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, 10 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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