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Politico: Белый дом был в ярости из-за отсутствия данных о госпитализации Остина

Politico: Белый дом был в ярости из-за отсутствия данных о госпитализации Остина

Неспособность шефа Пентагона Ллойда Остина проинформировать президента США Джо Байдена и других чиновников Белого дома и членов Конгресса США о своей госпитализации "привела в ярость" некоторых официальных лиц в Белом доме.

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