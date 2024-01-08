Politico: Белый дом был в ярости из-за отсутствия данных о госпитализации Остина

Неспособность шефа Пентагона Ллойда Остина проинформировать президента США Джо Байдена и других чиновников Белого дома и членов Конгресса США о своей госпитализации "привела в ярость" некоторых официальных лиц в Белом доме.
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